Все залежить від вас: Зеленський закликав українців відзначати травневі вихідні вдома

Пом’якшення карантину в Україні заплановано з 11 травня і у держави є чіткий план виходу з нього.

Про це сказала президент України Володимир Зеленський.

– Попереду травневі вихідні. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановано з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватися. Але як швидко це станеться-залежить тільки від вас, – сказав він.

Глава держави зазначив, що карантин приніс багато труднощів бізнесу і громадянам.

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– Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя, – сказав він.

Зеленський зазначив, що уряд зробив кілька кроків у цьому напрямку. Зокрема, з бюджету виділено 30 млрд грн на програму кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%, а також 6 млрд грн на збільшення мінімальної допомоги по безробіттю.

Президент нагадав, що фізична особа-підприємець 1-ї та 2-ї групи платників податків може отримати допомогу на дитину віком до десяти років.

Нагадаємо, після 11 травня Кабмін планує планує використовувати інструмент адаптивного регіонального карантину.