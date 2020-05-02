2 мая 2014 в Одессе - в полиции отчитались о нарушениях на годовщину трагедии

В Одессе правоохранители отмечают, что во время мероприятий, связанных с событиями 2 мая 2014 года, грубых нарушений не зафиксировали.

— Основные усилия полиции были направлены на обеспечение общественной безопасности и карантинных норм.

Благодаря принятым превентивным мерам и правосознанию граждан грубых нарушений порядка не допущено. Три человека привлечены к административной ответственности, — отметил руководитель ГУ НП в Одесской области Олег Бех.

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Относительно нарушителей составлены протоколы за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, неповиновение законным требованиям полицейских и нарушение правил карантина.











Без грубых нарушений: как в Одессе прошла годовщина трагедии 2 мая 2014 / 3 фотографии

К слову, Факты ICTV публиковали материал, посвященный расследованию событий 2 мая в Одессе, во время которых погибли 48 человек, еще 250 пострадали.