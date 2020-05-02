2 мая 2014 в Одессе: что произошло и хронология трагедии

2 мая 2014 года в Одессе произошли трагические события, во время которых погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Несмотря на усилия международных организаций, на самоотверженную работу журналистов, день 2 мая 2014 года так и не стал понятным для большинства украинских граждан.

Факты ICTV восстановили хронологию событий 2 мая 2014 в Одессе.

Что случилось?

Это должен был быть Марш за единство Украины — в центре Одессы на Греческой площади собрались патриоты, футбольные фанаты и просто горожане.

Однако колонна так и не стартовала, ее атаковали пророссийски настроенные титушки. В ход пошла пиротехника, затем — брусчатка и оружие.

С центральных улиц столкновения перешли к штабу Антимайдана на Куликовом поле.

Часть бутылок с зажигательной смесью летела из Дома профсоюзов, в котором укрылись антимайдановцы. Через 15 минут таких боев здание начало гореть.

Как следствие — 48 человек погибли, большинство в Доме профсоюзов. Ходили фейки, что людей в здании отравили неизвестным газом.

Очевидцы тех событий рассказывают, что власти не приняли никаких мер для того, чтобы исключить противостояния на улицах.

Что говорит следствие

Официальное расследование продолжается уже шесть лет — осенью 2017 года суд оправдал 19 активистов Антимайдана из-за неубедительности доказательств.

Двоим в зале суда сразу же объявили новые обвинения. Но россиянин Евгений Мефедов и украинец Сергей Долженков (Капитан Какао) вышли из СИЗО в августе 2019 года, когда за них внесли залог.

Также прокуратура подала апелляцию относительно других освобожденных, однако большинство успело покинуть Украину.

Через пять дней после столкновений экс-заместитель начальника областной полиции Дмитрий Фучеджи сбежал из Украины. Его подозревают в содействии антимайдановцам. В другом деле фигурирует экс-глава ГСЧС Одесской области Владимир Боделан. Никого из чиновников так и не наказали.

Обе стороны уверены, что суд затягивают специально. До 2016 года делом 2 мая занималась Генпрокуратура совместно с главным управлением полиции. Впоследствии его передали в Одессу.

Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное — дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

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Результаты следствия за год

За прошедший год не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. В отношении смертей в центре города, ни расследования, ни суды не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года.

— Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость после смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным, — заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Отсутствует прогресс и в расследовании смертей на Куликовом поле. Также нет существенных сдвигов по уголовным производствам в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки.

Определенный прогресс был достигнут в деле бывшего руководителя ГУ Министерства внутренних дел в Одесской области Петра Луцюка, обвиняемого в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оставлении в опасности, которому суд предоставил приоритет. За последние 12 месяцев произошло около 25 заседаний.

Как сообщалось, на нынешнюю годовщину трагических событий в Одессе 2 мая сепаратисты планировали провести ряд провокаций.