2 травня 2014 в Одесі – у поліції відзвітували про порушення на річницю трагедії

В Одесі правоохоронці зазначають, що під час заходів пов’язаних з подіями 2 травня 2014 року, грубих порушень не зафіксували.

Основні зусилля поліції були спрямовані на забезпечення публічної безпеки та карантинних норм.

– Завдяки вжитим превентивним заходам та правосвідомості громадян грубих порушень порядку не допущено. Троє людей притягнуті до адміністративної відповідальності, – зазначив керівник ГУНП в Одеській області Олег Бех.

Читайте: Важкий епізод нашої історії – Зеленський про події 2 травня в Одесі

На правопорушників складені протоколи за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у нетверезому стані, непокору законним вимогам поліцейських та порушення правил карантину.











Без грубих порушень: як в Одесі пройшла річниця трагедії 2 травня 2014 / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV публікували матеріал, присвячений розслідуванню подій 2 травня в Одесі, під час яких загинули 48 осіб, ще 250 постраждали.