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Факти / Україна

Без грубих порушень: як в Одесі пройшла річниця трагедії 2 травня 2014

В Одесі правоохоронці зазначають, що під час заходів пов’язаних з подіями 2 травня 2014 року, грубих порушень не зафіксували.

Основні зусилля поліції були спрямовані на забезпечення публічної безпеки та карантинних норм.

– Завдяки вжитим превентивним заходам та правосвідомості громадян грубих порушень порядку не допущено. Троє людей притягнуті до адміністративної відповідальності, – зазначив керівник ГУНП в Одеській області Олег Бех.

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На правопорушників складені протоколи за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у нетверезому стані, непокору законним вимогам поліцейських та порушення правил карантину.

  • 2 травня 2014 в Одесі – у поліції відзвітували про порушення на річницю трагедії
  • 2 травня 2014 в Одесі – у поліції відзвітували про порушення на річницю трагедії
  • 2 травня 2014 в Одесі – у поліції відзвітували про порушення на річницю трагедії
  • 2 травня 2014 в Одесі – у поліції відзвітували про порушення на річницю трагедії
  • 2 травня 2014 в Одесі – у поліції відзвітували про порушення на річницю трагедії
  • 2 травня 2014 в Одесі – у поліції відзвітували про порушення на річницю трагедії
Без грубих порушень: як в Одесі пройшла річниця трагедії 2 травня 2014 / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV публікували матеріал, присвячений розслідуванню подій 2 травня в Одесі, під час яких загинули 48 осіб, ще 250 постраждали.

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