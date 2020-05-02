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Факты / Украина / Общество

Тяжелый эпизод нашей истории — Зеленский о событиях 2 мая в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальное заявление и выразил соболезнования пострадавшим в трагических событиях 2 мая 2014 в Одессе.

По его словам, государство должно честно ответить на вопрос, кто виноват в гибели десятков людей в тот день.

2 мая 2014 в Одессе: Зеленский выразил соболезнования жертвам

— Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

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Также президент добавил, что общим вызовом всех Украинских является недопущение смертей ради идеологических или политических “целей”.

— Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, цветущая и единая страна.

К слову, Факты ICTV публиковали материал, посвященный расследованию событий 2 мая в Одессе, во время которых погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Фото: Dreamstime

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