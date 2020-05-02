2 мая 2014 в Одессе: Зеленский выразил соболезнования жертвам

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальное заявление и выразил соболезнования пострадавшим в трагических событиях 2 мая 2014 в Одессе.

По его словам, государство должно честно ответить на вопрос, кто виноват в гибели десятков людей в тот день.

— Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Убежден, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня. Каждый из нас должен сделать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Читайте: Сепаратисты планировали провокации в Одессе 2 мая — СБУ

Также президент добавил, что общим вызовом всех Украинских является недопущение смертей ради идеологических или политических “целей”.

— Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, цветущая и единая страна.

К слову, Факты ICTV публиковали материал, посвященный расследованию событий 2 мая в Одессе, во время которых погибли 48 человек, еще 250 пострадали.