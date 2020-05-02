Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что будет сопротивляться в случае преследований за смягчение карантина в Черкассах.

Он снял видеоролик, который распространил на своей странице в Facebook.

— Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину, — заявил Бондаренко.

Бондаренко отметил, что ждал от Зеленского честного и справедливого отношения ко всем — в частности, кнопкодавам и однопартийцам-бизнесменам, которые нарушают требования карантина.

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Мэр также напомнил, что именно в Черкассах Владимир Зеленский сообщил о своих намерениях идти в президенты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что городские власти должны понести ответственность за решение о смягчении карантина в Черкассах, а министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жестким реагированием на такое решение горисполкома.

Фото: Анатолій Бондаренко