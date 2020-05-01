PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ви загралися: Аваков відреагував на пом’якшення карантину в Черкасах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на пом’якшення карантину в Черкасах.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко ”загрався”, написав міністр у себе в Twitter.

– Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров’ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким, – написав Аваков.

Читайте: Я засуджую такі дії: Степанов про послаблення карантину в Черкасах

Національна поліція відкрила кримінальну справу через ослаблення карантину в Черкасах.

– Місцева влада виходить за рамки своїх повноважень, оскільки є постанова Кабміну, яка забороняє такі дії, – пояснили у відомстві.

Як писали Факти ICTV, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Водночас це можливо лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів.

Джерело: Арсен Аваков

Джерело: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка