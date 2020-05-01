Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на пом’якшення карантину в Черкасах.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко ”загрався”, написав міністр у себе в Twitter.

– Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров’ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким, – написав Аваков.

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Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров’ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Національна поліція відкрила кримінальну справу через ослаблення карантину в Черкасах.

– Місцева влада виходить за рамки своїх повноважень, оскільки є постанова Кабміну, яка забороняє такі дії, – пояснили у відомстві.

Як писали Факти ICTV, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Водночас це можливо лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів.

Джерело: Арсен Аваков