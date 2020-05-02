Мер Черкас Анатолій Бондаренко попередив президента України Володимира Зеленського, що чинитиме опір у разі переслідувань за пом’якшення карантину у Черкасах.

Він зняв відеоролик, який поширив на своїй сторінці у Facebook.

– Черкаси будуть чинити опір, запам’ятайте, пане президенте. Якщо потрібно буде об’єднати Україну, ми об’єднаємо Україну, – заявив Бондаренко.

Бондаренко зауважив, що чекав від Зеленського рівного та справедливого ставлення до всіх – зокрема, кнопкодавів та однопартійців-бізнесменів, які порушують вимоги карантину.

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Міський голова також нагадав, що саме в Черкасах Володимир Зеленський повідомив про свої наміри йти в президенти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що міська влада нестиме відповідальність за рішення про пом’якшення карантину в Черкасах, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорстким реагуванням на таке рішення міськвиконкому.

Фото: Анатолій Бондаренко