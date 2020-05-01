Ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
— То, что вчера произошло в Черкассах. Я имею в виду решение городских властей открыть много магазинов, торговые центры — все это может привести к катастрофическим последствиям.
Действиям городских властей будет дана оценка, в частности правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, так как поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей, — сказал Степанов.
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Он добавил, что все карантинные меры помогли избежать пика распространения коронавирусной болезни.
— Мы понимаем, что люди устали от карантина, поэтому мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения карантинных мер.
Напомним, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.