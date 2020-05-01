Ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— То, что вчера произошло в Черкассах. Я имею в виду решение городских властей открыть много магазинов, торговые центры — все это может привести к катастрофическим последствиям.

Действиям городских властей будет дана оценка, в частности правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, так как поставлена ​​под угрозу жизнь и здоровье людей, — сказал Степанов.