PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Я осуждаю такие действия: Степанов об ослаблении карантина в Черкассах

Ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— То, что вчера произошло в Черкассах. Я имею в виду решение городских властей открыть много магазинов, торговые центры — все это может привести к катастрофическим последствиям.

Действиям городских властей будет дана оценка, в частности правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, так как поставлена ​​под угрозу жизнь и здоровье людей, — сказал Степанов.

Читайте: В Украине обнаружили 10 861 случай Covid-19, за сутки — 455

Он добавил, что все карантинные меры помогли избежать пика распространения коронавирусной болезни.

— Мы понимаем, что люди устали от карантина, поэтому мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения карантинных мер.

Напомним, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка