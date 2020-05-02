2 травня 2014 в Одесі: що сталося і хронологія трагедії

2 травня 2014 року в Одесі сталися трагічні події, під час яких загинули 48 осіб, ще 250 постраждали.

Незважаючи на зусилля міжнародних організацій, на самовіддану роботу журналістів, день 2 травня 2014 року так і не став зрозумілішим для більшості українських громадян.

Факти ICTV відновили хронологію подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Що сталося?

Це мав бути Марш за єдність України – в центрі Одеси на Грецькій площі зібралися патріоти, футбольні фанати та просто містяни.

Однак колона так і не стартувала, її атакували проросійсько налаштовані тітушки. У хід пішла піротехніка, потім – бруківка та зброя.

З центральних вулиць зіткнення перейшли до штабу Антимайдану на Куликовому полі.

Частина пляшок із запальною сумішшю летіла з Будинку профспілок, в якому сховалися антимайданівці. Через 15 хвилин таких боїв будівля почала палати.

Як наслідок – 48 осіб загинули, більшість у Будинку профспілок. Ширилися фейки, що людей у будівлі отруїли невідомим газом.

Очевидці тих подій розповідають, що влада не вжила жодних заходів для того, щоб унеможливити протистояння на вулицях.

Що каже слідство?

Офіційне розслідування триває уже шість років – восени 2017 року суд виправдав 19 активістів Антимайдану через непереконливість доказів.

Двом у залі суду одразу ж оголосили нові обвинувачення. Але росіянин Євген Мефедов і українець Сергій Долженков (Капітан Какао) вийшли з СІЗО у серпні 2019 року, коли за них внесли заставу.

Також прокуратура подала апеляцію щодо інших звільнених, однак більшість встигла залишити Україну.

За п’ять днів після сутичок екс-заступник начальника обласної поліції Дмитро Фучеджі втік з України. Його підозрюють у сприянні антимайданівцям. В іншій справі фігурує екс-глава ДСНС Одеської області Володимир Боделан. Нікого с чиновників так і не покарали.

Обидві сторони впевнені, що суд затягують навмисно. До 2016 року справою 2 травня займалася Генпрокуратура спільно з головним управлінням поліції. Згодом її передали до Одеси.

Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

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Результати слідства за рік

За рік, що минув, не було істотного прогресу в розслідуванні чи судових процесах. Щодо смертей в центрі міста, то ні розслідування, ні суди не просунулися вперед із 2 травня 2019 року.

– Останні шість років сім’ї жертв борються за справедливість після смерті своїх близьких. Усі ці шість років правосуддя залишається примарним, – заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

Відсутній прогрес й у розслідуванні смертей на Куликовому полі. Також немає істотних зрушень у кримінальних провадженнях щодо співробітників поліції, обвинувачуваних у неналежному реагуванні на сутички та заворушення.

Певний прогрес було досягнуто у справі колишнього керівника ГУ Міністерства внутрішніх справ в Одеській області Петра Луцюка, обвинувачуваного у зловживанні владою чи службовими повноваженнями та залишенні в небезпеці, якій суд надав пріоритет. За останні 12 місяців відбулося близько 25 засідань.

Як повідомлялося, на нинішню річницю трагічних подій в Одесі 2 травня сепаратисти планували провести низку провокацій.