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Факты / Украина

Начались манипуляции, медикам не выплачивают 300% зарплаты — Степанов

Министерство здравоохранения получает жалобы о том, что по вине местных властей или главврачей больниц медикам не выплачивают 300% зарплаты за март.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что ведомство проконтролирует, чтобы все выплаты были осуществлены.

— Я уже направил письма главам ОГА, чтобы они отчитались в разрезе каждого медучреждения и каждого конкретного медработника, который работал с пациентами с Covid-19, какие суммы и как они были выплачены, — сообщил министр.

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Степанов подчеркнул, что “все средства без исключения, которые обещаны, в размере 300% были перечислены на места”.

— Мы получаем сигналы, что эти выплаты не были сделаны в полном объемы по вине или местных органов власти, или главных врачей больниц, которые начали манипулировать, учитывать какие-то почасовые (выплаты. — Ред.), или еще какие-то, — сказал он.

Напомним, Кабинет министров утвердил тарифы на лечение больных Covid-19, которые регулируют оплату медучреждениям услуг по диагностике, лечению и транспортировке пациентов.

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