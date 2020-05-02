2 травня 2014 в Одесі: Зеленський висловив співчуття жертвам

Президент України Володимир Зеленський опублікував офіційну заяву та висловив співчуття постраждалим в трагічних подіях 2 травня 2014 року в Одесі.

За його словами, держава має чесно відповісти на запитання, хто винен у загибелі десятків людей того дня.

– Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Переконаний, що держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. Кожен з нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося.

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Також президент додав, що спільним викликом усіх українців є недопущення смертей заради ідеологічних чи політичних “цілей”.

– Щоб Україна була землею не розбрату, а братерства. Де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.

До слова, Факти ICTV публікували матеріал, присвячений розслідуванню подій 2 травня в Одесі, під час яких загинули 48 осіб, ще 250 постраждали.