Закрытие блоков АЭС на ремонт: кому это выгодно и кто пострадает

В Украине остановят энергоблоки АЭС с целью провести там плановые ремонтные работы.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире украинского телеканала.

— В Украине всего работают 15 атомных блоков. Зимой осуществляются ремонты 4-5 блоков. Летом, когда уменьшается потребление, еще дополнительно ремонтируются несколько блоков атомных станций, — сказала и.о. министра.

Буславец подчеркнула, что предприятие Энергоатом поддерживает ситуацию с сокращением работы атомных блоков.

Со своей стороны заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский (фракция Слуга народа) заявил, что настоящая задача, которую решает Буславець — “сжечь значительные запасы угля, которые накопились в стране, и загрузить этим углем тепловые электростанции”.

— Для этого они под разными причинами выводят атомные блоки, чья энергия значительно дешевле, — сказал он.

По словам Кисилевского, пострадают от таких решений небытовые потребители — от школ и больниц до промышленности, которые вынуждены платить более высокую цену за электричество.

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— В картине мира нынешнего правительства потребитель электроэнергии — никто, и его интересы ничтожны по сравнению с интересами тепловой генерации, большинство которой принадлежит частному монополисту. Не всех промышленных производителей добил коронавирус. Правительство планирует добить, обеспечивая повышение цены электроэнергии, — объяснил эксперт.

Кисилевский напомнил, что ранее такие действия правительства и регулятора уже привели к росту цены электроэнергии на 20-25% в последние дни апреля.

Как сообщалось, в Украине планируют остановить три энергоблока АЭС и уменьшить производство электроэнергии еще на пяти блоках.