Закриття блоків АЕС на ремонт: кому це вигідно і хто постраждає

В Україні зупинять енергоблоки АЕС з метою провести там планові ремонтні роботи.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславец в ефірі українського телеканалу.

– В Україні працюють 15 атомних блоків. Взимку здійснюються ремонти 4-5 блоків. Влітку, коли зменшується споживання, ще додатково ремонтуються декілька блоків атомних станцій, – сказала в.о. міністра.

Буславец підкреслила, що підприємство Енергоатом підтримує ситуацію зі скороченням роботи атомних блоків.

Зі свого боку заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський (фракція Слуга народу) заявив, що справжнє завдання, яке вирішує Буславець – “спалити значні запаси вугілля, які накопичились в країні, і завантажити цим вугіллям теплові електростанції”.

– Для цього вони під різними причинами виводять атомні блоки, чия енергія значно дешевша, – сказав він.

За словами Кисилевського, постраждають від таких рішень непобутові споживачі – від шкіл і лікарень до промисловості, які змушені платити більш високу ціну за електрику.

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– У картині світу нинішнього уряду споживач електроенергії – ніхто, і його інтереси нікчемні в порівнянні з інтересами теплової генерації, більшість якої належить приватному монополісту. Не усіх промислових виробників добив коронавірус. Уряд планує добити, забезпечуючи підвищення ціни електроенергії, – пояснив експерт.

Кисилевський нагадав, що раніше такі дії уряду і регулятора вже призвели до зростання ціни електроенергії на 20-25% в останні дні квітня.

Як повідомлялося, в Україні можуть зупинити три енергоблоки АЕС і зменшити виробництво електроенергії ще на п’яти блоках.