502 за добу: в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусу

Станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

288 людей померло, а 1 547 одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 502 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

На амбулаторному лікуванні перебувають 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 435 випадків;

Волинська область — 324 випадки;

Дніпропетровська область — 448 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 423 випадки;

Закарпатська область — 508 випадків;

Запорізька область — 275 випадків;

Івано-Франківська область — 965 випадків;

Кіровоградська область — 397 випадків;

м. Київ — 1511 випадків;

Київська область — 784 випадки;

Львівська область — 473 випадки;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 149 випадків;

Одеська область — 409 випадків;

Полтавська область — 222 випадки;

Рівненська область — 726 випадків;

Сумська область — 110 випадків;

Тернопільська область — 868 випадків;

Харківська область — 348 випадків;

Херсонська область — 136 випадків;

Хмельницька область — 115 випадків;

Чернівецька область — 1818 випадків;

Черкаська область — 308 випадків;

Чернігівська область — 54 випадки.

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