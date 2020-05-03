Из-за границы эвакуационными рейсами прибыло более 550 украинцев

В аэропорт Борисполь более 550 украинцев прибыли эвакуационными рейсами.

Спецрейсы прибыли из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха.

У граждан Украины не было повышенной температуры тела, а также жалоб на самочувствие.

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Пассажиры рейсов избрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения Дія вдома и отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам.

К слову, за последние сутки на въезд и выезд сотрудники Госпогранслужбы оформили около 15 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 годав Украине зафиксировано 11 913 случаяинфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.