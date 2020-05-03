Із-за кордону евакуаційними рейсами прибуло понад 550 українців

В аеропорт Бориспіль понад 550 українців прибули евакуаційними рейсами.
Спецрейси прибули з Нью-Йорка, Лісабона, Парижа і Цюріха.
У громадян України не було підвищеної температури тіла, а також скарг на самопочуття.
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Пасажири рейсів обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку Дій вдома і вирушили на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами.
До речі, за останню добу на в’їзд і виїзд співробітники Держприкордонслужби оформили близько 15 тис. осіб.
Нагадаємо, станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.