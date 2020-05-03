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Факты / Украина / Общество

Минздрав готовит перечень требований, которые позволят работать кофейням и салонам красоты

В Министерстве здравоохранения готовится перечень временных противоэпидемиологических требований кпарикмахерским, салонам красоты, хозяйственным магазинам, кафе и т.д., выполняя которые они смогут работать.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Правительством планируется смягчения карантина.

Сейчас в Минздраве мы уже почти подготовили временные требования для проведения профилактических мер для обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг, — отметил врач.

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По словам главного государственного санитарного врача, Минздрав планирует опубликовать соответствующий документ на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 годав Украине зафиксировано 11 913 случаяинфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

Источник: Виктор Ляшко

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