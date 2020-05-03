МОЗ готує перелік вимог, які дозволять працювати кав’ярням та салонам краси

У Міністерстві охорони здоров’я готується перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарчих магазинів, кав’ярень, виконуючи які вони зможуть працювати.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Урядом планується пом’якшення карантину. Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг, – наголосив лікар.

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За словами головного державного санітарного лікаря, МОЗ планує опублікувати відповідний документ на вихідних, щоб у підприємців був час підготуватись до відкриття.

Нагадаємо, станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

288 людей померло, а 1 547 одужали.

Джерело: Віктор Ляшко