PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

МОЗ готує перелік вимог, які дозволять працювати кав’ярням та салонам краси

У Міністерстві охорони здоров’я готується перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарчих магазинів, кав’ярень, виконуючи які вони зможуть працювати.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Урядом планується пом’якшення карантину.

Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг, – наголосив лікар.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

За словами головного державного санітарного лікаря, МОЗ планує опублікувати відповідний документ на вихідних, щоб у підприємців був час підготуватись до відкриття.

Нагадаємо, станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

288 людей померло, а 1 547 одужали.

Джерело: Віктор Ляшко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка