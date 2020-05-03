В Киево-Печерской лавре 68 монахов заболели коронавирусом

68 монахов в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, двое из них находятся в больнице под наблюдением медиков.
— В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были в больнице, — сообщил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь).
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В больнице находятся два человека, остальные заболевшие священники — на самоизоляции.
— Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома, — отметил наместник Лавры.
Напомним, в Киево-Печерской лавре 4 апреля усилили карантин и провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла.
Источник: УПЦ МП