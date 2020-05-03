PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киево-Печерской лавре 68 монахов заболели коронавирусом

68 монахов в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, двое из них находятся в больнице под наблюдением медиков.

— В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были в больнице, — сообщил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь).

Читайте: Коронавирус в Киево-Печерской лавре: умер архимандрит, настоятеля госпитализировали

В больнице находятся два человека, остальные заболевшие священники — на самоизоляции.

— Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома, — отметил наместник Лавры.

Напомним, в Киево-Печерской лавре 4 апреля усилили карантин и провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла.

Источник: УПЦ МП

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка