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Факти / Україна / Суспільство

У Києво-Печерській лаврі 68 монахів захворіли на коронавірус

68 монахів у Києво-Печерській лаврі заразилися коронавірусом, двоє з них перебувають у лікарні під наглядом медиків.

– У Святій обителі понад 200 братії, захворіло 68 осіб. У 19 людей не підтвердився діагноз, був негативний результат, 28 осіб мали позитивний результат тесту, 25 осіб були в лікарні, — повідомив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь).

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У лікарні перебуває двоє людей, решта хворих священників — на самоізоляції.

– Господь милостивий до нас, практично всі ми зараз вдома, — зазначив намісник Лаври.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі 4 квітня посилили карантин і провели тестування на інфікування коронавірусом братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.

Джерело: УПЦ МП

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