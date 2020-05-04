Кабмин собирает заседание, на котором смягчат карантин с 11 мая

Кабинет министров собирается на внеочередное заседание.

На нем примут некоторые послабления карантина в Украине.

— Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы, — премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На заседании правительство хочет открыть с 11 мая парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.

Ранее Факты ICTV писали, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

После этого президент Владимир Зеленский предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и руководителей украинских городов об ответственности за досрочное ослабление карантина.