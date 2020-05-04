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Факты / Украина

Ослабление карантина в Украине: клиникам разрешили плановые операции

В Украине в некоторой мере ослабят карантин, это касается плановых операций в клиниках. Разрешение на их проведение вступит в силу со вторника, 5 мая.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

— С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций, — заявил министр.

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Он добавил, что соответствующее решение правительства закреплено изменениями в постановление №211.

Также он отметил, что плановые операции будут проводиться после тестирования пациента на коронавирус методом ПЦР.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине для медиков, которые работают с больными  коронавирусом, закупали вместо защитных костюмов спецовки для маляров.

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