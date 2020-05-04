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Факти / Україна / Політика

Кабмін збирає засідання, на якому пом’якшать карантин з 11 травня

Кабінет міністрів збирається на позачергове засідання.

На ньому ухвалять деякі послаблення карантину в Україні.

– Ми вирішили розглянути це питання саме сьогодні, щоби бізнес за цей тиждень зміг підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи, – прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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На засіданні уряд хоче відкрити з 11 травня парки, сквери та зони відпочинку, об’єкти індустрії краси, частину магазинів, які розташовані в окремих приміщеннях.

Раніше Факти ICTV писали, виконком Черкаської міської ради ухвалив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Після цього президент Володимир Зеленський попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка та очільників українських міст про відповідальність за дострокове послаблення карантину.

Джерело: Урядовий портал

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