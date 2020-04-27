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Факты / Украина

В Украине вместо защитных костюмов для медиков закупали спецовки для маляров

В Украине для медиков, которые работают с больными  коронавирусом, закупали вместо защитных костюмов спецовки для маляров.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав разослав запросы в государственные администрации, чтобы те предоставили полный отчет о закупках и распределении средств индивидуальной защиты.

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— Потому что мы видим сейчас нередкие случаи, когда закупаются не средства индивидуальной защиты или костюмы биологической защиты, а очень спокойно закупаются, например, костюмы маляров и считают, что это правильно. Последствия вы слышите от меня каждое утро, когда я сообщаю, какое количество медицинских работников заболело, — рассказал Степанов.

Он заверил, что проверка будет очень тщательной и будут сделаны выводы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине коронавирусом заболели 1 749 медицинских работников, из них 1 455 находятся на амбулаторном лечении.

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