В Україні певною мірою ослаблять карантин, дозволивши планові операції у клініках. Дозвіл на їх проведення набере чинності з вівторка, 5 травня.
Про це розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час щоденного брифінгу.
– Із завтрашнього дня будуть дозволені планові операції. Не було жодного зараження під час операцій, – заявив міністр.
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Він додав, що відповідне рішення уряду закріплено змінами до постанови №211.
Також він зазначив, що планові операції будуть проводитися після тестування пацієнта на коронавірус методом ПЛР.
Раніше Факти ICTV писали, що в Україні для медиків, які працюють з хворими на коронавірус, закуповували замість захисних костюмів спецодяг для малярів.