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Факты / Украина / Общество

Подготовка к выходу из карантина начинается на этой неделе – Зеленский

Ограничительные меры по борьбе с Covid-19 будут действовать в Украине до 11 мая, как и было запланировано ранее, но страна уже готовится к выходу из карантина.

— Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением Covid-19 и отсутствие критического количества больных, – только благодаря своевременным карантинным мероприятиям.

Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей – мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе, — отметил президент Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного пользования, в которых будут четкие правила соблюдения санитарных норм.

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Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу или закрывать с учетом ситуации, которая сложилась в городе и регионе.

Напомним, в Украине в некоторой мере ослабят карантин, это касается плановых операций в клиниках. Разрешение на их проведение вступит в силу со вторника, 5 мая.

Источник: Офис президента

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