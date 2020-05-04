Підготовка до виходу з карантину починається на цьому тижні – Зеленський

Обмежувальні заходи у боротьбі проти Covid-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше, але країна вже готується до виходу з карантину.

– Ми повинні тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням Covid-19 і відсутність критичної кількості хворих – тільки завдяки своєчасним карантинним заходам. Але оскільки бізнесу потрібно підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною будемо готуватися до цього вже на поточному тижні, – зазначив президент Зеленський.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Читайте: В Україні 418 людей за добу заразилися Covid-19, загалом – 12 331

Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

Нагадаємо, в Україні певною мірою ослаблять карантин, дозволивши планові операції у клініках. Дозвіл на їх проведення набере чинності з вівторка, 5 травня.