Повышение зарплат и уменьшение безработицы: когда восстановится экономика Украины

Национальный банк Украины прогнозирует, что ВВП Украины по итогам II квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

— Наибольшее потрясение украинская экономика испытает во II квартале 2020 года. По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится, — сообщают в Нацбанке.

Там ожидают, что восстановление экономики начнется с июля 2020 года и будет проходить неравномерно в разрезе секторов экономики.

— В частности, от внедрения внутренних карантинных ограничений больше всего потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся лишь в следующем году, — прогнозируют в Нацбанке.

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Объемы производства и экспорта металлургии сократятся из-за падения спроса на металлургическую продукцию, а экспорт зерновых — из-за меньшего урожая, вызванного плохой погодой.

— Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова будут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к показателю 8-9%, — говорится в прогнозе.

К слову, в Украине второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Это будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом.