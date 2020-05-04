Підвищення зарплат і зменшення безробіття: коли відновиться економіка України

Національний банк України прогнозує, що ВВП України за підсумками II кварталу (квітень-червень 2020 року) скоротиться на 11% у порівнянні з другим кварталом минулого року.

– Найбільшого потрясіння українська економіка зазнає у II кварталі 2020 року. За прогнозом НБУ, у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному вимірі, рівень безробіття зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі, а зростання зарплат призупиниться, — повідомляють у Нацбанку.

Там очікують, що відновлення економіки почнеться з липня 2020 року та проходитиме нерівномірно у розрізі секторів економіки.

– Зокрема, від впровадження внутрішніх карантинних обмежень найбільше втратить сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, проте ще потерпатимуть від повільного відновлення доходів населення. Туризм та пов’язані з ним авіаційні послуги повноцінно відновляться лише в наступному році, — прогнозують у Нацбанку.

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Обсяги виробництва та експорту металургії скоротяться через падіння попиту на металургійну продукцію, а експорт зернових — через менший врожай, зумовлений поганою погодою.

– Разом із відновленням економіки у 2021 році заробітні плати знову зростатимуть, а рівень безробіття поступово повернеться до показника 8-9%, — йдеться у прогнозі.

До слова, в Україні другий, третій та четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Це залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус.