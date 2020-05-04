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Факты / Украина / Общество

Ослабление карантина с 11 мая: что откроется (СПИСОК)

С 11 апреля некоторый бизнес получит право на работу в условиях карантина.

Об этом заявил Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

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С 11 мая возобновят работу:

  • парки, скверы, зоны отдыха;
  • салоны красоты, парикмахерские;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
  • заведения общественного питания на вынос;
  • летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;
  • музеи, библиотеки;
  • тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
  • сервис бытовой техники;
  • стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.

Они будут работать при условии четких правил соблюдения санитарных норм.

Кроме этого, рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания.

— В то же время местные власти могут ограничивать их работу закрывать учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе, — говорит Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров собрался 4 мая на внеочередное заседание. На нем примут некоторые послабления карантина в Украине.

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