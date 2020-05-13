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Факти / Україна / Суспільство

Послаблення карантину з 11 травня: що відкриється (СПИСОК)

З 11 травня деякий бізнес отримає право на роботу в умовах карантину.

Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

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З 11 травня відновлять роботу:

  • парки, сквери, зони відпочинку;
  • салони краси, перукарні;
  • оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
  • заклади громадського харчування на виніс;
  • літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
  • музеї, бібліотеки;
  • тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
  • сервіс побутової техніки;
  • стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси.

Послаблення карантину з 11 травня: що відкриється (СПИСОК)

Вони працюватимуть за умови чітких правил дотримання санітарних норм.

Окрім цього, розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування.

– В той же час, місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні, – каже Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зібрався 4 травня на позачергове засідання. На ньому ухвалять деякі послаблення карантину в Україні.

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