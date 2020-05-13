Послаблення карантину з 11 травня: що відкриється (СПИСОК)

З 11 травня деякий бізнес отримає право на роботу в умовах карантину.
Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
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З 11 травня відновлять роботу:
- парки, сквери, зони відпочинку;
- салони краси, перукарні;
- оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
- заклади громадського харчування на виніс;
- літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
- музеї, бібліотеки;
- тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
- сервіс побутової техніки;
- стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси.
Вони працюватимуть за умови чітких правил дотримання санітарних норм.
Окрім цього, розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування.
– В той же час, місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні, – каже Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів зібрався 4 травня на позачергове засідання. На ньому ухвалять деякі послаблення карантину в Україні.