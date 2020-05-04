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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Промышленность имеет все условия для роста в нынешнем году — Шмыгаль

Промышленность Украины имеет все условия для роста в нынешнем году, но наша страна находится под давлением мирового кризиса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Промышленность работала во время карантина, но снижение экспорта, снижение общего потребления в мире привело к сложностям в отдельных отраслях промышленности, в том числе металлургии, — сказал Шмыгаль в эфире Свободы слова на ICTV.

Премьер добавил, что правительство разрабатывает план мероприятий для всех отраслей экономики, чтобы начать их “разогрев”.

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— Это не спасение промышленности, но развитие промышленности, в том числе с локализацией — то есть ориентацией на внутренний рынок Украины, в том числе развитие экспортного потенциала в тех отраслях, которые являются самыми востребованными при нынешнем экономическом кризисе, — сообщил Шмыгаль.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития раскритиковал программу правительства из-за невнимательности к промышленности.

Фото: Dreamstime

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