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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Промисловість має всі умови для росту у нинішньому році – Шмигаль

Промисловість України має всі умови для росту у нинішньому році, але наша країна перебуває під тиском світової кризи, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Промисловість працювала під час карантину, але зниження експорту, зниження загального споживання в світі призвело до складнощів в окремих галузях промисловості, в тому числі металургії, – сказав Шмигаль в ефірі Свободи слова на ICTV.

Прем’єр додав, що уряд розробляє план заходів для усіх галузей економіки, щоб розпочати їхній “розігрів”.

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– Це не порятунок промисловості, але розвиток промисловості, в тому числі з локалізацією – тобто орієнтацією на внутрішній ринок України, в тому числі розвиток експортного потенціалу в тих галузях, які є найзатребуванішими під час нинішньої економічної кризи, – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку розкритикував програму уряду через неуважність до промисловості.

Фото: Dreamstime

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