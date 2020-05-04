Горячая весна 2020-го. По всей Украине прокатилась волна протестов. Международная трасса рядом с Херсоном. Фермеры перекрывают движение. Обильно засыпают дорогу огурцами из собственных теплиц. Овощи они не смогли продать из-за закрытия продовольственных рынков.

А вот в Черновцах предприниматели собрались уже под облгосадминистрацией. Требовали снять карантин. Местная власть идет на уступки. Регион с самыми высокими показателями заболеваемости коронавирусом открывает рынки.

Но горячее всего было в Киеве. Волна гнева предпринимателей докатилась и до Кабмина. Чиновников заблокировал малый и средний бизнес. Требование одно — позволить работать. Участники акции перекрывают своими автомобилями движение в правительственном квартале. Сразу появляются эвакуаторы. В сопровождении спецназовцев. Между полицейскими и предпринимателями возникает потасовка.

Некоторых протестующих полиция задерживает. После этого машины с проезжей части предприниматели убирают. Но остаются протестовать под Кабмином дальше. Пока одних закрыли дома, другим, похоже, правила не писаны, — возмущены участники акции. Крупные строительные сети и фастфуды не останавливались ни на день. Масла в огонь добавил скандал вокруг ресторана, который связывают с народным депутатом Николаем Тищенко.

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Под грохот машин и лозунги предпринимателей правительство все же решает пойти на смягчение карантинных мероприятий. И позволяет рынкам работать с 1 мая. Других предпринимателей просят подождать. В ассоциации малого и среднего бизнеса говорят: рынки — безопаснее чем магазины. Поскольку торговля — на открытом воздухе. К тому же это тысячи рабочих мест.

Но, чтобы начать работать, рынки должны выполнить строгие требования. Помещения должны регулярно дезинфицироваться. Контролировать торговлю будут представители Госпродслужбы.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждает: выходить из карантина еще рано. Количество больных коронавирусом пока значительно не уменьшается. Решение открыть рынки он называет чисто экономическим.

Продлить карантин или отменить? Для чиновников сейчас — сложный выбор. В ответ экономистам врачи говорят: Украина вошла в опасный период майских праздников. Во время которых ожидают пика заболеваемости.

Кое-где только рынками дело вообще не закончилось. Один за другим города начали самостоятельно выходить из карантина. Радикальнее всего подошли в Черкассах. Сессия горсовета решила отменить карантин полностью. Людям разрешили гулять в парках, открылись спортивные площадки. Начали работать непродовольственные магазины и салоны красоты. Разбираться в Черкассы приехал лично министр здравоохранения. Говорит, последствия будут и для города, и для мэра.

То, что Украина еще не прошла пик эпидемии, говорят новости этой недели. Из-за вспышки коронавируса на въезд и выезд закрыли Каховку на Херсонщине. Диагноз подтвердили сразу почти у трех десятков человек.

Не станут ли города, которые досрочно выходят из карантина, следующей горячей точкой? Медики этого не исключают. Но вот кто тогда возьмет на себя ответственность за новые вспышки коронавируса?

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинские аграрии вышли на пикет.