Гаряча весна 2020-го. По всій Україні прокотилася хвиля протестів. Міжнародна траса поруч з Херсоном. Фермери перекривають рух. Рясно засипають дорогу огірками з власних теплиць. Овочі вони не змогли продати через закриття продовольчих ринків.

А от у Чернівцях підприємці зібралися вже під облдержадміністрацією. Вимагали зняти карантин. Місцева влада йде на поступки. Регіон, із найвищими показниками захворюваності на коронавірус відкриває ринки.

Та найгарячіше було у Києві. Хвиля гніву підприємців докотилася і до Кабміну. Урядовців заблокував малий і середній бізнес. Вимога одна – дозволити працювати. Учасники акції перекривають своїми автівками рух в урядовому кварталі. Одразу з’являються евакуатори. У супроводі спецпризначенців. Між поліцейськими та підприємцями виникає сутичка.

Деяких протестувальників поліція затримує. Після цього автівки з проїжджої частини підприємці прибирають. Але залишаються протестувати під Кабміном далі. Поки одних зачинили вдома, іншим, схоже, правила не писані, – обурені учасники акції. Великі будівельні мережі та фастфуди не зупинялися ні на день. Хмизу у вогонь додав скандал навколо ресторану, який пов’язують із народним депутатом Миколою Тищенком.

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Під гуркіт автівок та гасла підприємців уряд все ж таки вирішує піти на пом’якшення карантинних заходів. Та дозволяє ринкам працювати з 1 травня. Інших підприємців просять ще почекати. В асоціації малого та середнього бізнесу кажуть: ринки – безпечніші за магазини. Оскільки торгівля – на відкритому повітрі. До того ж це тисячі робочих місць.

Але, щоб почати працювати, ринки мають виконати суворі вимоги. Приміщення повинні регулярно дезинфікуватися. Контролювати торгівлю будуть представники Держпродслужби.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує: виходити з карантину ще зарано. Кількість хворих на коронавірус поки значно не зменшується. Рішення відкрити ринки він називає суто економічним.

Продовжити карантин або скасувати? Для урядовців зараз – складний вибір. У відповідь економістам лікарі кажуть: Україна ввійшла в небезпечний період травневих свят. Під час яких очікують піки захворюваності.

Подекуди тільки ринками справа взагалі не закінчилася. Одне за одним міста почали самостійно виходити з карантину. Найрадикальніше підійшли в Черкасах. Сесія міськради вирішила скасувати карантин повністю. Людям дозволили гуляти в парках, відкрилися спортивні майданчики. Почали працювати непродовольчі магазини та салони краси. Розбиратися в Черкаси приїхав особисто міністр охорони здоров’я. Каже, наслідки будуть і для міста, і для мера.

Те, що Україна ще не пройшла пік епідемії, говорять новини цього тижня. Через спалах коронавірусу на в’їзд та виїзд закрили Каховку на Херсонщині. Діагноз підтвердили одразу майже у трьох десятків людей.

Чи не стануть міста, які достроково виходять з карантину, наступною гарячою точкою? Медики цього не виключають. Але от хто тоді візьме на себе відповідальність за нові спалахи коронавірусу?

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українські аграрії вийшли на пікет.