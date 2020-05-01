Открытие продовольственных рынков в Украине: что происходит в регионах

Правительство уже позволило открыть рынки, но при условии соблюдения карантинных требований. В частности, все должны быть в масках, расстояние между продавцами не менее трех метров, постоянная дезинфекция, и должно быть не более одного человека на 10 квадратных метров.

Поскольку выполнить такие требования достаточно сложно, то, например, Киев отложил открытие рынков. В Одессе продовольственные рынки начали открываться накануне. В Черемушках охрана просит надевать маски, а на столе — дезинфектор. Продавцы похожи на врачей, но и этому рады. На Франковщине начала работу половина продуктовых рынков.

Подробнее о том, что происходит в регионах — смотрите в сборном сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на рынках люди без масок и не соблюдают дистанцию.

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