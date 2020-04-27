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Факты / Видео / Украина / Общество

Отсутствие рынков в плане выхода из карантина: украинские аграрии вышли на пикет

Аграрии Херсонщины одними из первых теряют терпение. Поэтому, несмотря на карантин, сотни крестьян перекрыли международную трассу. Здешний оптовый рынок работает, но на нем нет покупателей. Мелкие рынки по всей стране закрыты из-за карантина, поэтому предприниматели тоже ничего не покупают. Овощи приходится отдавать за бесценок или просто выбрасывать.

В Черновцах десятки предпринимателей окружили здание обладминистрации. И правительство таки позволит открыть продовольственные рынки. Уже в среду Кабинет министров рассмотрит этот вопрос на заседании, и к концу недели предприниматели начнут работу.

Подробности — в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как во Львове штрафовали рынки за нарушение карантина.

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