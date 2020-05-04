СБУ обратилась к Раде из-за угрозы увеличения производителей зеленой энергетики

СБУ просит Верховную Раду ввести модель проведения зеленых аукционов для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

В ведомстве отмечают, что за год доля возобновляемых источников энергии увеличилась более чем 2 раза до 3,6% в общей доле производства электроэнергии, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по зеленому тарифу, создав дополнительную финансовую нагрузку на рынке электрической энергии.

Читайте: Цена электроэнергии для промышленности выросла на 46% — какие факторы повлияли

Также в СБУ добавили, что неконтролируемое развитие возобновляемой энергии при отсутствии высокоманевренных и регулирующих мощностей приведет к дисбалансу объединенной энергосистемы и создаст предпосылки к возникновению аварийных ситуаций.

Для решения проблемы СБУ предлагает:

ускорить переход к зеленым аукционам;

предоставить оператору системы передачи дополнительные возможности для обеспечения операционной безопасности ОЭС Украины в условиях значительной доли возобновляемой энергии;

запретить выдавать технические условия для подключения к энергосистеме объектов возобновляемой энергии, которые препятствуют выдаче мощностей действующими видами генерации.

Ранее Факты ICTV писали, что цены на электроэнергию повысят из-за увеличения максимальной стоимости зеленой энергии.