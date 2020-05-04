Цена электроэнергии для промышленности выросла на 46% — какие факторы повлияли

На выходных цена электроэнергии для промышленности выросла на 46% по сравнению с прошлыми выходными. Это влияние нескольких факторов — остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены.

Энергорынок Украины продолжает лихорадить. В эти выходные цена на киловатты для промышленности по сравнению с прошлыми, подпрыгнула сразу на 46%. Это следствие остановки атомных блоков государственных АЭС и трехкратное повышение максимальной цены для зеленой энергии, сконцентрирована в руках частного монополиста. Это было решение Минэнерго.

А в прошлую пятницу энергомонополисту, компании ДТЕК помогла и Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии. Поэтому и потребители получили рекордное подорожание.

Приостановление и уменьшение работы энергоблоков на атомных станциях на 40% — это фактически ограничение конкуренции на всем рынке. Ведь сейчас именно электроэнергия произведена на АЭС является самой дешевой. Ее замена на более дорогую энергию из частных ТЭЦ, или еще дороже зеленую, сразу же приведет к росту тарифов для промышленности. А это повлечет за собой цепную реакцию и подорожание всех товаров и услуг.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Украине рекордно подорожало электричество.

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