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Цены на электроэнергию повысят из-за увеличения максимальной стоимости зеленой энергии

Тарифный регулятор НКРЭ увеличил максимальную стоимость зеленой энергии, что автоматически приведет к очередному повышению цен на электроэнергию.

Тепловым станциям частного монополиста правительство уже расчистило рынок — их долю увеличивают, а конкурентов убирают. Государственные АЭС, чье энергия и дешевле, и экологичнее, с этого месяца заставляют прикрутить мощности. Приостанавливают работу трех блоков и снижают мощность. Это равноценно, если бы остановили Ровенскую атомную.

Решение протянула и.о. министра энергетики Ольга Буславец, которую некоторые аналитики связывают с частным монополистом. Подробнее — в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему украинцы платят за электроэнергию в шесть раз больше, чем в Европе.

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