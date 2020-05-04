СБУ звернулася до Ради через загрозу збільшення виробників зеленої енергетики

СБУ просить Верховну Раду запровадити модель проведення зелених аукціонів для недопущення дисбалансу в об’єднаній енергосистемі України через велику кількість виробників електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це йдеться у листі голови СБУ Івана Баканова спікеру парламенту Дмитру Разумкову.

У відомстві зазначають, що за рік частка відновлюваних джерел енергії збільшилася на понад 2 рази до 3,6% у загальній частці виробництва електроенергії, що призвело до значного збільшення витрат на виплату виробникам за зеленим тарифом, створивши додаткове фінансове навантаження на ринку електричної енергії.

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Також в СБУ додали, що неконтрольований розвиток відновлюваної енергії за відсутності високоманеврених і регулюючих потужностей призведе до дисбалансу об’єднаної енергосистеми і створить передумови до виникнення аварійних ситуацій.

Для вирішення проблеми СБУ пропонує:

прискорити перехід до зеленим аукціонів;

надати оператору системи передачі додаткові можливості для забезпечення операційної безпеки ОЕС України в умовах значної частки відновлюваної енергії;

заборонити видавати технічні умови для підключення до енергосистеми об’єктів відновлюваної енергії, які перешкоджають видачі потужностей діючими видами генерації.

Раніше Факти ICTV писали, що ціни на електроенергію підвищать через збільшення максимальної вартості зеленої енергії.