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Факты / Украина / Общество

Как должны переоборудовать парки после 11 мая — требования Минздрава

Министерство здравоохранения представило для обсуждения требования для работы с 11 мая парков, скверов и открытых спортплощадок.

Об этом говорится в проекте распоряжения главного государственного санитарного врача об общественном обсуждении некоторых требований к противоэпидемических мероприятий.

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При организации противоэпидемических мероприятий администрации указанных зон отдыха стоит:

  • разместить на территории и на входе стенды с правилами и ограничениями;
  • оценить места потенциального скопления посетителей и разместить там дополнительную информацию о мерах профилактики;
  • обеспечить функционирование туалетов, наличие жидкого мыла, антисептиков при входе, а также регулярную уборку и дезинфекцию;
  • не допускать проведения организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и тому подобное;
  • не допускать функционирования отдельных зон, пользование которыми на период карантина запрещено.

Общественное обсуждение продлится до 6 мая.

Ранее, в Минздраве для общественного обсуждения предложили противоэпидемические мероприятия для салонов красоты и парикмахерских на время карантина в Украине.

Проект распоряжения заверенный главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Источник: Минздрав

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