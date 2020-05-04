В Минздраве для общественного обсуждения предложили противоэпидемические меры для салонов красоты и парикмахерских на время карантина в Украине.
Проект распоряжения заверен главным санитарным врачом Виктором Ляшко.
В Минздраве подчеркнули, что общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.
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Согласно документу, всем салонам красоты нужно:
- проводить обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. В случае фиксации температуры выше 37,2 или признаков ОРВИ, работника в коем случае нельзя допускать к работе;
- отстранить от работы работников, находящихся в зоне риска;
- принимать клиентов исключительно по предварительной записи, придерживаясь промежутка между клиентами не менее 15 минут. Если возникает очередь, следить за соблюдением дистанции в 1,5 м;
- запретить нахождение посторонних лиц в учреждении, кроме одного из родителей (при сопровождении детей) или сопровождающего для лиц с инвалидностью;
- организовать для клиентов место для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов;
- следить за количеством одновременного пребывания клиентов: разрешается не более одного человека на 10 кв. м площади, а между местами предоставления услуг — минимум 2 м;
- обслуживать клиентов только в масках или респираторах;
- проводить тщательную дезинфекцию и уборку после каждого клиента.
Работники салонов красоты должны соблюдать следующие правила:
- регулярно мыть руки (не реже, чем раз в 3 часа);
- при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
- не касаться руками лица;
- ограничиться от контактов с лицами с симптомами ОРВИ;
- в случае появления симптомов самоизолироваться.
Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. Все ослабление (в частности, и открытие салонов красоты) предусматривают обязательное соблюдение противоэпидемических мер.