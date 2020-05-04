В Минздраве для общественного обсуждения предложили противоэпидемические меры для салонов красоты и парикмахерских на время карантина в Украине.

Проект распоряжения заверен главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

В Минздраве подчеркнули, что общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

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Согласно документу, всем салонам красоты нужно:

проводить обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. В случае фиксации температуры выше 37,2 или признаков ОРВИ, работника в коем случае нельзя допускать к работе;

отстранить от работы работников, находящихся в зоне риска;

принимать клиентов исключительно по предварительной записи, придерживаясь промежутка между клиентами не менее 15 минут. Если возникает очередь, следить за соблюдением дистанции в 1,5 м;

запретить нахождение посторонних лиц в учреждении, кроме одного из родителей (при сопровождении детей) или сопровождающего для лиц с инвалидностью;

организовать для клиентов место для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов;

следить за количеством одновременного пребывания клиентов: разрешается не более одного человека на 10 кв. м площади, а между местами предоставления услуг — минимум 2 м;

обслуживать клиентов только в масках или респираторах;

проводить тщательную дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Работники салонов красоты должны соблюдать следующие правила:

регулярно мыть руки (не реже, чем раз в 3 часа);

при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;

не касаться руками лица;

ограничиться от контактов с лицами с симптомами ОРВИ;

в случае появления симптомов самоизолироваться.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. Все ослабление (в частности, и открытие салонов красоты) предусматривают обязательное соблюдение противоэпидемических мер.