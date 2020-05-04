PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Минздрав обнародовал для обсуждения требования к салонам красоты на время карантина

В Минздраве для общественного обсуждения предложили противоэпидемические меры для салонов красоты и парикмахерских на время карантина в Украине.

Проект распоряжения заверен главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

В Минздраве подчеркнули, что общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Читайте: Ослабление карантина с 11 мая: что откроется (СПИСОК)

Согласно документу, всем салонам красоты нужно:

  • проводить обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. В случае фиксации температуры выше 37,2 или признаков ОРВИ, работника в коем случае нельзя допускать к работе;
  • отстранить от работы работников, находящихся в зоне риска;
  • принимать клиентов исключительно по предварительной записи, придерживаясь промежутка между клиентами не менее 15 минут. Если возникает очередь, следить за соблюдением дистанции в 1,5 м;
  • запретить нахождение посторонних лиц в учреждении, кроме одного из родителей (при сопровождении детей) или сопровождающего для лиц с инвалидностью;
  • организовать для клиентов место для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов;
  • следить за количеством одновременного пребывания клиентов: разрешается не более одного человека на 10 кв. м площади, а между местами предоставления услуг — минимум 2 м;
  • обслуживать клиентов только в масках или респираторах;
  • проводить тщательную дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Работники салонов красоты должны соблюдать следующие правила:

  • регулярно мыть руки (не реже, чем раз в 3 часа);
  • при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
  • не касаться руками лица;
  • ограничиться от контактов с лицами с симптомами ОРВИ;
  • в случае появления симптомов самоизолироваться.

 

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. Все ослабление (в частности, и открытие салонов красоты) предусматривают обязательное соблюдение противоэпидемических мер.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка