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Факти / Україна / Суспільство

Як мають переобладнати парки після 11 травня – вимоги МОЗ

Міністерство охорони здоров’я представило для обговорення вимоги для роботи з 11 травня парків, скверів та відкритих спортмайданчиків.

Про це йдеться у проекті розпорядження головного державного санітарного лікаря про громадське обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів.

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Під час організації протиепідемічних заходів адміністрації зазначених зон відпочинку варто:

  • розмістити на території та на вході стенди з правилами й обмеженнями;
  • оцінити місця потенційного скупчення відвідувачів і розмістити там додаткову інформацію про заходи профілактики;
  • забезпечити функціонування туалетів, наявність рідкого мила, антисептиків при вході, а також регулярне прибирання та дезінфекцію;
  • не допускати проведення організованих заходів на території зон відпочинку, функціонування атракціонів тощо;
  • не допускати функціонування окремих зон, користування якими на період карантину заборонено.

Громадське обговорення триватиме до 6 травня.

Раніше, у МОЗ для громадського обговорення запропонували протиепідемічні заходи для салонів краси та перукарень на час карантину в Україні.

Проект розпорядження завірений головним санітарним лікарем Віктором Ляшко.

Джерело: МОЗ

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