Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас, — сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

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На заседании приняли соответственные изменения в постановление Кабмина от 11 марта №211.

При этом с 11 мая возобновят работу:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

заведения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;

музеи, библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

сервис бытовой техники;

стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.

Список будет дополнен, добавляют в правительстве.

Все ослабления предполагают соблюдение противоэпидемиологических мер.

Напомним, в Украине в определенной степени ослабят карантин, позволив плановые операции в клиниках. Разрешение на их проведение вступит в силу со вторника, 5 мая.