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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения

Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас, — сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

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На заседании приняли соответственные изменения в постановление Кабмина от 11 марта №211.

При этом с 11 мая возобновят работу:

  • парки, скверы, зоны отдыха;
  • салоны красоты, парикмахерские;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
  • заведения общественного питания на вынос;
  • летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;
  • музеи, библиотеки;
  • тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
  • сервис бытовой техники;
  • стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.

Список будет дополнен, добавляют в правительстве.

Все ослабления предполагают соблюдение противоэпидемиологических мер.

Напомним, в Украине в определенной степени ослабят карантин, позволив плановые операции в клиниках. Разрешение на их проведение вступит в силу со вторника, 5 мая.

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