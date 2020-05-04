Кабинет министров Украины продлил карантин до 22 мая.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас, — сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.
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На заседании приняли соответственные изменения в постановление Кабмина от 11 марта №211.
При этом с 11 мая возобновят работу:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты, парикмахерские;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- заведения общественного питания на вынос;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;
- музеи, библиотеки;
- тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
- сервис бытовой техники;
- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.
Список будет дополнен, добавляют в правительстве.
Все ослабления предполагают соблюдение противоэпидемиологических мер.
Напомним, в Украине в определенной степени ослабят карантин, позволив плановые операции в клиниках. Разрешение на их проведение вступит в силу со вторника, 5 мая.