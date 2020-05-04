З 12 травня Київ розпочне план поетапного виходу з карантину

Київ сподівається з 12 травня почати поетапний вихід з карантину в столиці з урахуванням епідситуації.

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що заради безпеки людей і заради відновлення справедливості повинен бути чіткий план і рівні умови дотримання і ослаблення обмежень.

– І сьогодні на засіданні уряду я донесу свою позицію, – підкреслив він.

Мер зазначив, що Київ перший етап такого плану оприлюднив. І, виходячи з епідеміологічної ситуації, сподівається вводити його з 12 травня.

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За словами мера столиці, влада сьогодні повинна шукати і ухвалювати зважені і справедливі рішення заради безпеки та життя людей, заради економіки і розвитку міст та держави.

– Давайте шукати і ухвалювати зважені рішення та справедливі. Не погрожувати. Не застосовувати силу або кримінальні справи. Не вдаватися до популізму. А думати, насамперед, про відповідальність, яку поклали люди на владу, – сказав Кличко.

До слова, обмежувальні заходи у боротьбі проти Covid-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше, але країна вже готується до виходу з карантину.