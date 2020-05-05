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Факти / Україна / Суспільство

Динаміка пішла на спад: за добу в Україні 366 нових випадків коронавірусу

В Україні вже 12 697 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 366 інфікованих.

316 людей померло від коронавірусу.

Також 1 875 осіб одужали, з яких 256 – за останню добу.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

  • Вінницька область — 454 випадки;
  • Волинська область — 343 випадки;
  • Дніпропетровська область — 478 випадків;
  • Донецька область — 83 випадки;
  • Житомирська область — 448 випадків;
  • Закарпатська область — 546 випадків;
  • Запорізька область — 287 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1015 випадків;
  • Кіровоградська область — 401 випадок;
  • м. Київ — 1583 випадки;
  • Київська область — 866 випадків;
  • Львівська область — 514 випадків;
  • Луганська область — 38 випадків;
  • Миколаївська область — 163 випадки;
  • Одеська область — 469 випадків;
  • Полтавська область — 231 випадок;
  • Рівненська область — 779 випадків;
  • Сумська область — 112 випадків;
  • Тернопільська область — 923 випадки;
  • Харківська область — 377 випадків;
  • Херсонська область — 142 випадки;
  • Хмельницька область — 119 випадків;
  • Чернівецька область — 1948 випадків;
  • Черкаська область — 314 випадків;
  • Чернігівська область — 64 випадки.

карта

Нагадаємо, в Україні певною мірою ослаблять карантин, дозволивши планові операції у клініках. Дозвіл на їх проведення набере чинності з вівторка, 5 травня.

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