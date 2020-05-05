В Україні вже 12 697 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 366 інфікованих.
316 людей померло від коронавірусу.
Також 1 875 осіб одужали, з яких 256 – за останню добу.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
- Вінницька область — 454 випадки;
- Волинська область — 343 випадки;
- Дніпропетровська область — 478 випадків;
- Донецька область — 83 випадки;
- Житомирська область — 448 випадків;
- Закарпатська область — 546 випадків;
- Запорізька область — 287 випадків;
- Івано-Франківська область — 1015 випадків;
- Кіровоградська область — 401 випадок;
- м. Київ — 1583 випадки;
- Київська область — 866 випадків;
- Львівська область — 514 випадків;
- Луганська область — 38 випадків;
- Миколаївська область — 163 випадки;
- Одеська область — 469 випадків;
- Полтавська область — 231 випадок;
- Рівненська область — 779 випадків;
- Сумська область — 112 випадків;
- Тернопільська область — 923 випадки;
- Харківська область — 377 випадків;
- Херсонська область — 142 випадки;
- Хмельницька область — 119 випадків;
- Чернівецька область — 1948 випадків;
- Черкаська область — 314 випадків;
- Чернігівська область — 64 випадки.
Нагадаємо, в Україні певною мірою ослаблять карантин, дозволивши планові операції у клініках. Дозвіл на їх проведення набере чинності з вівторка, 5 травня.