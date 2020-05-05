Экспертиза медицинской сети начнется 11 мая — Степанов

Начиная с 11 мая, Министерство здравоохранения начнет экспертизу медицинской сети, государственным закупщиком медуслуг останется Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом на ежедневном брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Процесс, который стартовал с 1 апреля, трудно назвать реформой, он привел к закрытию 332 больниц. Мы не допустим такой несправедливости. Наша команда работает над тем, чтобы изменить ситуацию.

Это не значит, что мы собираемся прекратить реформу. Ее нужно существенно изменить, учитывая все ошибки, — заявил министр.