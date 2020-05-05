Експертиза медичної мережі розпочнеться 11 травня – Степанов

Починаючи з 11 травня, Міністерство охорони здоров’я розпочне експертизу медичної мережі, державним закупівельником медпослуг залишиться Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Про це на щоденному брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Процес, який стартував з 1 квітня, важко назвати реформою, він призвів до закриття 332 лікарень. Ми не допустимо такої несправедливості. Наша команда працює над тим, щоб змінити ситуацію.

Це не означає що ми збираємося припинити реформу. Її потрібно істотно змінити, враховуючи помилки, – заявив міністр.