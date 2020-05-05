Експертиза медичної мережі розпочнеться 11 травня – Степанов

Починаючи з 11 травня, Міністерство охорони здоров’я розпочне експертизу медичної мережі, державним закупівельником медпослуг залишиться Національна служба здоров’я України (НСЗУ).
Про це на щоденному брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
– Процес, який стартував з 1 квітня, важко назвати реформою, він призвів до закриття 332 лікарень. Ми не допустимо такої несправедливості. Наша команда працює над тим, щоб змінити ситуацію.
Це не означає що ми збираємося припинити реформу. Її потрібно істотно змінити, враховуючи помилки, – заявив міністр.
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Максим Степанов підкреслив, що міністерство розробить справедливі тарифи на наступний рік.
– Головним закупівельником залишається НСЗУ, все фінансування йде через неї, – сказав урядовець.
Нагадаємо, станом на 09.00 5 травня в Україні зареєстрували вже 12 697 випадків зараження коронавірусом. Як стверджують в МОЗ, динаміка захворюваності пішла на спад.